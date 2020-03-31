Сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 13 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Итого на 31 марта по стране 107 подтвержденных инфицированных. Трое находятся в реанимации, двое в среднетяжелом состоянии, один — на искусственной вентиляции легких.

По данным Минздрава, основная проблема распространения — несоблюдение карантинных требований: очагом заражения являются члены семьи. Из выявленных за последние два дня случаев только четыре завезенные, остальные — контактировавшие, то есть местное (внутреннее) заражение.

Среди 19 местных случаев инфицирования (за последние два дня) четверо — дети до 14 лет. 15 случаев возникли в пяти семейных очагах.

Власти Кыргызстана предпринимают все необходимые, по их словам, меры, чтобы не допустить массового заражения в стране. Но с каждым днем у людей все больше вопросов, внятные ответы на которые дать не могут ни в правительстве, ни в штабе, ни тем более в комендатуре.

Редакция 24.kg подчеркивает: мы за строгое соблюдение карантина и всех мер, которые помогут бороться с COVID-19. Но мы также за строгую отчетность чиновников, доступное объяснение их действий и реальную заботу о населении, а не имитацию бурной деятельности.

1 Без паники! Мы так решили, но объяснять не будем Без паники! Мы так решили, но объяснять не будем

Отныне в режим чрезвычайного положения запрещается:

посещать родственников, знакомых, соседей, собираться группами более трех человек за исключением членов семьи;

несовершеннолетние не могут передвигаться по городу без сопровождения взрослых;

посещать магазины и аптеки, которые находятся дальше 1,5 километра от дома;

использовать личный транспорт без особой необходимости.

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Если с детьми все понятно, то по остальным пунктам у горожан обоснованное возмущение. Еще до введения режима ЧП небольшие торговые точки и частники начали завышать стоимость товаров первой необходимости. Тогда горожане еще могли выбрать крупные торговые центры, где за уровнем цен и качеством продукции следят. Теперь же людям придется ходить в ближайшие к дому точки с небольшим выбором и космическими ценами. А денег у населения с каждым днем все меньше...

Как будут контролировать посещение знакомых и родственников, если они, к примеру, живут в том самом разрешенном радиусе передвижений в 1,5 километра? Допустим, обяжут всех включить геолокацию и будут отслеживать. А если аппарат без выхода в интернет или человек оставил его дома, чтобы не зацепить на него вирус? Совковая анонимка в помощь? А главное, кто и на каком основании сможет доказывать, что горожанин нарушил запрет?

Режим чрезвычайного положения совсем не равен режиму чрезвычайной вседозволенности органов.

И, наконец, что такое особая нужда в использовании личного транспорта? Если у человека больные колени и нельзя нести тяжести — это достаточное основание? Или в таком случае нужно выходить в магазин несколько раз и нести продукты малыми партиями, многократно подвергая себя опасности подхватить вирус на улице?

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На эти вопросы ни в штабе, ни в комендатуре ответить не могут или не хотят, в очередной раз показывая, что страна и люди, правящие ей, на разных планетах. Единственное, что кыргызстанцы слышат изо дня в день: «без паники, все под контролем».

2 В аптеках нет масок? Это ваши проблемы В аптеках нет масок? Это ваши проблемы

Штрафовать будут:

— за нарушение комендантского часа.

Штраф в 3 тысячи сомов для физических лиц, 13 тысяч — для юридических. Предлагаем еще отправлять на исправительные работы: и государству помогут, и мозгов понаберутся (это не точно, но надежда все же есть).

Кстати, тем, кто станет причиной массового заражения, грозит тюремный срок. Несовершеннолетним тоже.

— за отсутствие медицинской маски.

Согласно Кодексу о нарушениях, влечет наложение штрафа в размере 1 тысячи сомов для физических лиц и 5 тысяч — для юридических.

Внимание, вопрос — где брать маски? В аптеках их нет. В рекомендациях ВОЗ ношение маски касается людей с простудой, ОРВИ, гриппом, то есть потенциально опасных, либо тех, кто работает с зараженными COVID-19. Так зачем маски и, главное, где их достать? Либо кто-то пересмотрел фильм «Заражение», либо кто-то имеет отношение к масочному бизнесу (шутка, а может, и нет).

3 Про бизнес Про бизнес

После получения кредита от МВФ, который направят на поддержку бюджета, в правительстве вспомнили, что надо поддержать малый бизнес. Очередное заявление общими фразами сделал сегодня глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев.

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И вот что удивительно — в правительстве вовсе не думают, как спасать то малое, что мы имеем. В заявлении, кроме высокопарных фраз ни слова о необходимости, к примеру, не препятствовать малым поставщикам продуктов и пускать их в Бишкек через блокпосты, чтобы не дать разориться, или острой необходимости налоговых каникул. Много что еще «или». Сейчас правительство думает исключительно о банковском секторе и будущих кредитных послаблениях.

Премьер-министр также заявил: «Мы должны сделать экономику более независимой от импорта, особенно в сфере продовольственной безопасности. Импортозамещение — это самый правильный путь». Что для этого сделало само правительство раньше? Ничего.

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В режим ЧП в Бишкеке временно останавливается работа всех организаций и предприятий, за исключением обеспечивающих жизнь города. Значит, зарабатывать компании не смогут. И, как показывает практика, все, что вводит комендатура столицы, распространяется на Кыргызстан в целом.

Кстати, о фискальной поддержке. Бизнесу обещают только отсрочки проверок, запреты на пени и штрафы. К примеру, одна из утвержденных мер — не применять налоговые санкции и пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств до 1 июля. Откуда должны появиться деньги к этому сроку в условиях глубокого кризиса, по традиции не уточнили, как и то, как оплачивать остальные обязательные отчисления.

4 И на закуску И на закуску

Как стало известно агентству, в комендатуре все же решили не препятствовать работе СМИ и аккредитовать независимые масс-медиа. Но расслабляться рано. Когда начнут выдавать пропуски и на каких условиях, в комендатуре пока не придумали. Но мы узнали, что в штабе некоторые бюрократы настаивают на том, что СМИ должны представить на аккредитацию целый чемодан документов, например устав, учредительные документы, свидетельство о регистрации в Минюсте. Зачем? Очевидно, чтобы усложнить журналистам и без того трудные условия работы в нынешних реалиях. А там, глядишь, и режим ЧП пройдет, и журналисты сами отстанут.

Еще из хорошего — на сегодня в стране не стоит вопрос о введении 24-часового комендантского часа. А слова первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, по заявлению пресс-службы кабмина, «вырвали из контекста и неправильно поняли». Кто бы сомневался.