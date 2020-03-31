В Бишкеке за нарушение комендантского часа задержаны 137 человек

В Бишкеке милиция задержала 137 человек за нарушение комендантского часа. Об этом на брифинге сегодня сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

По его словам, в том числе 116 мужчин, 18 женщин и трое несовершеннолетних.

В Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.