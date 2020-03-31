Большинство из новых случаев заражения — контактные. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, за последние двое суток зарегистрировано 23 новых случаев, только 4 из них являются завозными, остальные 19 — контактные.

«Получается, что наши медработники делают все, чтобы больные выздоровели, добились того, что трое человек уже выписаны. И за два дня 15 случаев в пяти семейных очагах. Это говорит о том, что наши граждане не полностью соблюдают все требования на домашнем, изолированном семейном карантине. Беспокоит, что заражаются дети», — сказал Касымбек Мамбетов.

Он уточнил, что трое больных находятся в реанимации, двое в средне-тяжелом состоянии, один — на искусственной вентиляции легких.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.