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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 8 тысяч 224 кыргызстанца находятся в обсервации и на карантине

8 тысяч 224 человека находятся в обсервации и на домашнем карантине. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель руководителя оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По данным штаба, 4 тысячи 886 кыргызстанцев находятся в обсервации, в режиме домашнего карантина — 3 тысячи 338 человек.

Отметим, что сегодня стало известно о 26 новых случаях.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148433/
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