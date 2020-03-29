Цифра дня. 8 тысяч 224 кыргызстанца находятся в обсервации и на карантине

8 тысяч 224 человека находятся в обсервации и на домашнем карантине. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель руководителя оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По данным штаба, 4 тысячи 886 кыргызстанцев находятся в обсервации, в режиме домашнего карантина — 3 тысячи 338 человек.

Отметим, что сегодня стало известно о 26 новых случаях.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.