Российские и украинские звезды снялись в клипе «Самоизоляция»

Шоу «Вечерний Ургант» и «Музыкальная студия Александра Гудкова» представили клип «Самоизоляция» о том, что нужно оставаться дома во время пандемии коронавируса.

«Специальное видео от «Музыкальной студии Александра Гудкова» и всех звезд российской эстрады о важности самоизоляции. Оставайтесь дома!» — сообщил Первый канал.

Песня записана на мотив хита 1992 года немецкой группы La Bouche Be My Lover.

В клипе используются фрагменты домашних видео российских и украинских звезд: Ивана Урганта, Филиппа Киркорова, Ильи Прусикина, Данилы Поперечного, Федора Смолова, Ольги Бузовой, Тимати, Павла Деревянко, Лолиты Милявской, Нади Дорофеевой, Монатика и других.