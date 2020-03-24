Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются заморозки

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение.

По данным пресс-службы, 25-26 марта в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода.

25-26 марта в Кыргызстане ожидается дождь, в предгорных районах дождь, переходящий в снег, в горных районах снег. 26 марта в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются сильные осадки.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. В отдельных районах западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

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Ожидается понижение температуры воздуха. 25-27 марта ночью заморозки: в зоне земледелия Чуйской области до −2 градусов, в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и в зоне земледелия Таласской области −3...−1.

Такие заморозки опасны для бутонов и цветков абрикоса, для распустившихся почек и бутонов ранних сортов косточковых пород деревьев.