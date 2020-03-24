13:14
USD 77.60
EUR 83.09
RUB 0.96
Общество

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются заморозки

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение.

По данным пресс-службы, 25-26 марта в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода.

25-26 марта в Кыргызстане ожидается дождь, в предгорных районах дождь, переходящий в снег, в горных районах снег. 26 марта в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются сильные осадки.

На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. В отдельных районах западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Читайте по теме
Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке включат отопление

Ожидается понижение температуры воздуха. 25-27 марта ночью заморозки: в зоне земледелия Чуйской области до −2 градусов, в предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и в зоне земледелия Таласской области −3...−1.

Такие заморозки опасны для бутонов и цветков абрикоса, для распустившихся почек и бутонов ранних сортов косточковых пород деревьев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147768/
просмотров: 2762
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 марта: ночью еще холодно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 марта: без осадков
Температурные рекорды. Самым жарким было 22 марта 2018 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 марта: местами дожди
Температурные рекорды. Самым жарким было 21 марта 1971 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 марта: днем дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 марта: ночью еще прохладно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 марта: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 марта: в отдельных районах дождь
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: без осадков
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Один заболевший переведен в&nbsp;реанимацию Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
Бизнес
Азамат Акенеев: Держать деньги дома&nbsp;&mdash; большой риск Азамат Акенеев: Держать деньги дома — большой риск
&laquo;Керемет Банк&raquo; информирует клиентов о&nbsp;переходе на&nbsp;сокращенный график работы «Керемет Банк» информирует клиентов о переходе на сокращенный график работы
В&nbsp;офисах банка &laquo;Бай Тушум&raquo; провели масштабную дезинфекцию В офисах банка «Бай Тушум» провели масштабную дезинфекцию
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
24 марта, вторник
12:58
В Кыргызстане выявили еще 26 случаев коронавируса, один — ребенок до года В Кыргызстане выявили еще 26 случаев коронавируса, один...
12:55
Коронавирус в КР. Пассажиров рейса из Москвы разместили в здании бывшей колонии
12:02
Коронавирус в Кыргызстане. Чиновников переводят на удаленную работу
12:00
Чрезвычайное положение в КР. Электрики переходят на усиленный режим работы
11:57
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются заморозки