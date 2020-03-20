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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

USAID выделил 66 миллионов сомов для борьбы с коронавирусом в Кыргызстане

USAID выделил 66 миллионов сомов для борьбы с коронавирусом в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в КР.

По его данным, средства выделены трем специализированным организациям для повышения способности КР реагировать на продолжающуюся пандемию COVID-19.

«Основное внимание будет уделяться инфекционному контролю, профилактике заболевания, выявлению, диагностике, лечению и информированию общественности. Эти приоритетные области, и мероприятия были разработаны в консультации с Министерством здравоохранения и правительством КР», — отметили в посольстве.

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Первым получателем гранта является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ее работники будут сосредоточены на координации действий, клинической подготовке, лабораториях, эпидемиологическом надзоре и средствах индивидуальной защиты.

Второй получатель — Программа укрепления местных систем здравоохранения, реализуемая организацией Abt Associates. Помощь будет направлена ​​на профилактику и контроль инфекций, наблюдение и активное выявление случаев заболевания. При необходимости программа может закупить дополнительные медикаменты для борьбы с болезнью.

Третий получатель — Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Помощь будет сосредоточена на информировании общественности о том, как избежать заражения, готовности сообществ и отслеживании контактов для тех, кто мог подвергнуться воздействию вируса.

В посольстве добавили, что этот пакет экстренной помощи дополняет поставку средств индивидуальной защиты, переданных ранее USAID Министерству здравоохранения.

«Эта помощь является частью усилий правительства США во всем мире по усилению потенциала стран-партнеров по предотвращению и контролю угроз инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ и пандемий как COVID-19», — отметили в посольстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147317/
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