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Общество

В Бишкеке проходит митинг против законопроекта «О профсоюзах»

У Дома профсоюзов проходит митинг. Участники выступают против поправок в Закон «О профсоюзах».

По их словам, сегодня парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению в срочном порядке поставил в повестку дня обсуждение законопроекта.

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«В Жогорку Кенеше создана комиссия по этим поправкам. До окончания их работы проект не должны были рассматривать. Но жена экс-председателя ФПК Мирбека Асанакунова депутат Гулкан Молдалиева решила в спешке провести этот антиконституционный проект в третьем чтении», — заявили участники митинга.

По их словам, законопроект противоречит международным конвенциям, Конституции страны и нарушает права человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146599/
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