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Общество

О тяжелых последствиях коронавируса рассказали китайские медики

Фото © REUTERS/Kham. Дезинфекция автобуса в аэропорту «Ной Бай» в Ханое

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга. Об этом пишет РИА Новости.

Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов. Как сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, трое из них уже не способны делать то, что могли делать раньше.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30 процентов (после выздоровления)», — приводит заявление врача газета South China Morning Post.

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По его словам, эти пациенты пройдут дальнейшее обследование, чтобы определить, насколько у них ослаблена легочная функция. Им назначат физиотерапию для укрепления легких.

Оуэн Цзэн добавил, что еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект в плане воздействия на легкие может оказать заболевание. К примеру, специалисты намерены выяснить, может ли COVID-19 поспособствовать развитию фиброза легких, состояния, при котором на дыхательных органах образуются полоски соединительной ткани, что мешает их нормальной работе.

Врач посоветовал выписанным пациентам выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например заниматься плаванием, чтобы помочь легким восстановиться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146507/
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