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Общество

Выдавать горожанам «медальки» за посадку деревьев предлагает депутат

Количество парков и деревьев в городе можно увеличить, используя чувство тщеславия горожан. Об этом на круглом столе «Концепция развития зеленого фонда Бишкека: механизмы реализации» сказал депутат ЖК Дастан Бекешев.

Он отметил, что депутаты регулярно принимают участие в различных субботниках, посадке деревьев.

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«Но потом остается вопрос, кто и как их будет поливать. Можно открыть счет, куда каждый желающий мог бы перечислять средства, чтобы наемные рабочие или службы поливали посаженные ими деревья. Мне бы лично такой вариант был удобен», — сказал он.

В то же время Дастан Бекешев отметил одну тенденцию, что в субботниках и посадках деревьев жители близлежащих домов не принимают участия.

«Честно сказать, раздражает, когда ты убираешь, а жители просто смотрят в окна. Им же хорошо будет дышаться. Они, наоборот, должы активно действовать, чтобы зеленые зоны рядом были уютными, ухоженными. Хорошо бы привлекать жителей к уходу за ближайшими парками», — сказал он.

Депутат отметил, что муниципалитету следует уделить внимание работе с горожанами, которые хотят участвовать в озеленении, чтобы они знали, к кому обращаться с вопросами, какие деревья сажать, когда и где.

«Надо научить граждан сажать деревья. А то сейчас это происходит как кому по душе придется. Надо систематизировать, грамотно распорядиться силами горожан», — добавил Дастан Бекешев.

Он также добавил, что столичные власти могли бы внедрить практику посадки именных деревьев и за это граждан поощрять грамотами и почетными знаками.

«Можно медальки выдавать, с пользой использовать тщеславие горожан. Использование соцсетей говорит о том, что люди нуждаются в поддержке, поощрении и внимании. Это все работает, надо только систематизировать. Если нужна какая-то помощь, законодательная база, то мы, депутаты, готовы внести инициативу», — сказал депутат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146266/
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Выдавать горожанам «медальки» за посадку деревьев предлагает депутат