Суд по делу «Акнета». Всем обвиняемым продлили меру пресечения

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы компании «Акнет» Кубана Ажимудинова. Процесс проходит под председательством Адылбека Эсенбаева.

В ходе заседания судья сообщил о необходимости рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения.

Гособвинители просили продлить срок содержания под стражей обвиняемым на два месяца. Адвокаты подсудимых выступили против. Представители защиты объяснили, что у подсудимых имеются справки с места жительства, они ранее не судимы и сбегать не собираются.

Подсудимый Кубан Ажимудинов просил отпустить Ирину Лященко и Евгения Боярского. По его словам, гендиректор ОсОО «Строй сеть» и главный бухгалтер фирмы ни в чем не виноваты.

«Лященко и Боярского посадили просто так, чтобы утяжелить мою статью. Эти люди ни в чем не виноваты, их незаконно держат более девяти месяцев. Я являюсь единственной целью тех, кто меня посадил», — сказал Кубан Ажимудинов.

Выйдя из совещательной комнаты, судья зачитал постановление, согласно которому мера пресечения обвиняемым продлена до 12 мая.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.