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Общество

ГУВД не исключает провокаций на мирном митинге

ГУВД Бишкека не исключает провокаций во время мирного митинга возле памятника Уркуе Салиевой. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Как показывает анализ, социальные сети пестрят агрессивными призывами против организаторов собрания граждан», — отмечают в ГУВД.

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Столичная милиция призывает горожан не поддаваться возможным провокациям. Организаторов митинга — строго соблюдать нормативно-правовые акты и законы КР, не мешать общественной жизни горожан и гостей столицы.

«Милиция будет нести службу согласно функциональным обязанностям и обеспечивать безопасность граждан», — отмечают в ГУВД.

Сегодня в Бишкеке пройдет акция под хештегом #нетнасилию у памятника Уркуе Салиевой. По словам ее инициаторов, нельзя соблюдать права одних граждан страны и нарушать права других. Многих возмутила безнаказанность неизвестных мужчин, которые напали на участниц марша.

8 марта организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек доставлены в УВД. Участницы получили ушибы и другие травмы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145975/
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