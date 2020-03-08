Участников женского марша солидарности отпустили. Несколько человек оштрафуют

В отношении нескольких участников марша солидарности составили административные протоколы. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, им вменяют неповиновение сотрудникам милиции. «В случае доказательства их вины каждый должен заплатить по 3 тысячи сомов. Протоколы составлены в отношении 10 человек», — сказал адвокат.

Он отметил, что всех участников акции отпустили.

В столице сегодня в полдень организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирной акции. Около 50 человек были доставлены в УВД.