Суд по событиям в Кой-Таше. Предварительные слушания завершились

В Первомайском районном суде Бишкека завершились предварительные слушания по уголовному делу о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Об этом журналистам сообщил адвокат Замир Жоошев.

Судья удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение о дате судебного разбирательства по существу и открытости процесса.

«Мы ходатайствовали об открытости процесса. Гособвинители не возражали и оставили решение на усмотрение суда», — сказал Замир Жоошев.

Один из фигурантов уголовного дела — бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев ранее заявил ходатайство о том, чтобы процесс проходил с участием присяжных заседателей. Однако судья не стал рассматривать просьбу обвиняемого.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.