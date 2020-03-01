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Общество

Самые популярные импортные машины у кыргызстанцев — Daewoo Matiz и Nexia

В прошлом году в Кыргызстане больше всего зарегистрировали автомобилей узбекской марки Daewoo. Об этом свидетельствуют данные Государственной регистрационной службы.

Отмечается, что всего зарегистрировали 7 тысяч 411 машин Daewoo Matiz и 5 тысяч 737 Daewoo Nexia.

На третьем месте по популярности мини-грузовичок Hyundai Porter. Их зарегистрировано 4 тысячи 583.

В десятку самых оформляемых авто также вошли Toyota Camry, Honda CR-V, Honda Jazz, Hyundai Getz, Mercedes Benz Sprinter 313, Hyundai Sonata и Lexus RX-50.

В 2019-м машины чаще всего импортировали в Кыргызстан из Южной Кореи.

В пятерке главных стран, откуда мы ввозим автомобили, также Литва, Грузия, США и Германия. В общей сложности из этих пяти государств ввезли 36 тысяч 815 автомашин.

При этом проект «Безопасный город» заставил кыргызстанцев чаще переоформлять машины на новых владельцев. Больше всего авто перерегистрировали в Бишкеке — 95 тысяч 680, а меньше всего в Нарынской области — только 3 тысячи 896.

Лидерами по первичной регистрации автомобилей стали Бишкек (36 тысяч 975 машин) и Ошская область (24 тысячи 300).

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145074/
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