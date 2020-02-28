В Кыргызстане введут электронные паспорта транспортных средств

В Кыргызстане готовятся к внедрению электронных паспортов транспортных средств. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, с 1 ноября 2020 года страны ЕАЭС должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств (ПТС). Национальным оператором системы электронных паспортов КР определено госпредприятие «Инфоком» при ГРС.

«Электронный ПТС представляет собой запись в базе данных, в которой содержится вся информация о транспортном средстве: марка, модель, цвет, год изготовления, объем двигателя, мощность, номер кузова, шасси, vin — всего порядка 100 сведений о ТС. Документ действителен в государствах ЕАЭС — России, Казахстане, Беларуси, Армении и Кыргызстане», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что введение электронных паспортов для автомашин упростит взаимное перемещение транспортных средств и процедуры их регистрации на территории всех стран ЕАЭС. Кроме того, наличие детальной информации о ТС позволит сделать более безопасным процесс продажи или покупки авто. В электронном ПТС содержится информация о наличии ограничений/обременений, также можно отследить историю транспортного средства.

В России оформление электронных ПТС производится уже с ноября 2019 года заводами-изготовителями, гражданам выдается выписка из системы.

Сейчас в ГРС вносятся необходимые изменения в нормативные правовые акты в части первичной регистрации транспортных средств, прибывших из государств ЕАЭС, на территории КР на основании выписки из системы электронных паспортов (СЭП).