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Общество

Мужчина промышлял кражей велосипедов из подъездов домов в Бишкеке. Его задержали

В Бишкеке задержан подозреваемый в краже велосипедов из подъездов домов. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 19 февраля подозреваемый зашел в подъезд одного из многоэтажных домов микрорайона «Асанбай» и украл велосипед, который принадлежал жильцу. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

Пострадавшие обратились в милицию, факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Кража».

По подозрению задержан П.А., 1986 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД столицы.

Уточняется, что в ходе специальных следственных действий с участием подозреваемого он показал места хранения трех украденных велосипедов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144359/
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