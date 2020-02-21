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Общество

Отпустить из СИЗО-1 беременную мать четверых малолетних детей просит омбудсмен

В СИЗО содержится беременная мать четверых малолетних детей. Омбудсмен Токон Мамытов просит изменить ей меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, уполномоченный по правам человека обратился к председателю Октябрьского районного суда Дамирбеку Назарову с просьбой рассмотреть возможность смягчить меру пресечения в отношении гражданки Н.К.

Подсудимая, содержащаяся в настоящее время в СИЗО № 1, имеет на иждивении четырех детей, старшему из которых только семь лет, и в настоящее время она беременна пятым ребенком.

Токон Мамытов напоминает, что заключение под стражу в качестве меры пресечения избирается при невозможности применения иной, более мягкой меры. Он также отметил, что в СИЗО отправляют подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.

«Статья 204 Уголовного кодекса, по которой проходит подсудимая Н.К., определяет наказание до двух лет и шести месяцев и относится к менее тяжким преступлениям», — говорится в сообщении.

В связи с этим акыйкатчи и попросил председателя Октябрьского райсуда Дамирбека Назарова пересмотреть меру пресечения, избранную в отношении Н.К. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144338/
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