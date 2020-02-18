Инцидент в онкоцентре. Медикам объявлены выговоры

Медработникам отделения урологии Национального онкологического центра, которые проявляли грубость к пациентам, а также к ухаживающим за ними родственникам, объявлен выговор. Об этом 24.kg сообщил директор онкоцентра Эрнис Тилеков.

Читайте по теме Очередной конфликт с медсестрой. Пациенты жалуются на антисанитарию в онкоцентре

По его словам, произошедший инцидент вынесли на обсуждение на директорском совете с участием всех заведующих, научных сотрудников, а также старших медсестер.

«Действительно, это нелицеприятная вещь со стороны нашего среднего медперсонала. Разобрались. Извинения попросили. С другой стороны есть дефицит кадров. Поэтому виновным в этой ситуации объявлен строгий выговор с последним предупреждением», — сказал Эрнис Тилеков.

Напомним, накануне в редакцию 24.kg обратилась дочь одной из пациенток онкоцентра, девушка пожаловалась на грубость медперсонала и антисанитарию в отделении урологии.