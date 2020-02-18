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Общество

Инцидент в онкоцентре. Медикам объявлены выговоры

Медработникам отделения урологии Национального онкологического центра, которые проявляли грубость к пациентам, а также к ухаживающим за ними родственникам, объявлен выговор. Об этом 24.kg сообщил директор онкоцентра Эрнис Тилеков.

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По его словам, произошедший инцидент вынесли на обсуждение на директорском совете с участием всех заведующих, научных сотрудников, а также старших медсестер.

«Действительно, это нелицеприятная вещь со стороны нашего среднего медперсонала. Разобрались. Извинения попросили. С другой стороны есть дефицит кадров. Поэтому виновным в этой ситуации объявлен строгий выговор с последним предупреждением», — сказал Эрнис Тилеков.

Напомним, накануне в редакцию 24.kg обратилась дочь одной из пациенток онкоцентра, девушка пожаловалась на грубость медперсонала и антисанитарию в отделении урологии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144012/
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