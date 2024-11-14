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Власть

В ЖК просят уволить заведующих отделениями Наццентра онкологии и гематологии

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айсулуу Мамашова попросила главу кабмина Акылбека Жапарова уволить всех заведующих отделениями Национального центра онкологии и гематологии, работающих более 10 лет.

По словам депутата, многие заведующие продают надежду на жизнь, а тем, кто жалуется, не выдают бесплатные лекарства.

«Если вы туда пойдете, вам никто не пожалуется, потому что их жизни в руках этих врачей. Поэтому, пожалуйста, пусть распределение лекарств будет прозрачным», — попросила Айсулуу Мамашова.

Она отметила, что министр здравоохранения представил главе кабмина три кандидатуры на должность директора онкоцентра, и попросила выбрать на эту должность человека извне, который не состоит ни в одной из коррупционных группировок центра.

Кроме того, Айсулуу Мамашова попросила восстановить наблюдательный совет онкоцентра, в который входили пациенты.

Напомним, директор онкоцентра Бактыгуль Султангазиева освобождена от занимаемой должности. Айсулуу Мамашова пожаловалась на нее главе Минздрава. Нардеп Аида Исатбек кызы также высказывала недовольство по поводу работы директора центра и попросила представителей  министерства проконтролировать ее. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/311164/
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