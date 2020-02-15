События в Кой-Таше. Кундуз Жолдубаевой грозит до 15 лет тюрьмы

Трем фигурантам уголовного дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили адвокаты.

Отметим, речь об официальном представителе СДПК Кундуз Жолдубаевой, экс-сотруднике Девятой службы ГКНБ Канате Сагымбаеве и охраннике бывшего президента Алмазбека Атамбаева Канате Осмоналиеве.

Кундуз Жолдубаевой инкриминируется семь статей Уголовного кодекса, Канату Сагымбаеву — 11, а Каната Осмоналиева обвиняют в хищении боеприпасов и оружия. Отметим, он состоит на учете в РЦПЗ. Но экспертиза признала его вменяемым. По версии следствия, руководила действиями Осмоналиева Кундуз Жолдубаева. Она назвала это абсурдом.

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Отметим, что в уголовном деле 80 томов. По нему проходят обвиняемыми 19 человек, включая бывшего главу государства.

Напомним, что Алмазбеку Атамбаеву в рамках уголовного дела по событиям в Кой-Таше вменяют восемь статей УК КР: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».