Беспорядки близ казахской границы. КПП Кыргызстана работают в штатном режиме

Контрольно-пропускные пункты на кыргызско-казахском участке границы в Чуйской области работают в штатном режиме. Об этом 24.kg сообщили в ГПС Кыргызстана.

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В ведомстве объяснили, что переход на усиленный режим на пунктах пропуска означает увеличение численности личного состава и пограничных нарядов на КПП, также проводятся другие дополнительные мероприятия.

«Кроме того, мы усиливаем меры собственной безопасности. При этом пункты пропуска продолжают работать в штатном режиме в соответствии с графиком. Пограничники осуществляют паспортный контроль, досматривают автомобили и грузы на предмет выявления запрещенных к провозу через госграницу наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. Граждане, пересекающие госграницу, проверяются тепловизором на наличие повышенной температуры или физического недомогания», — отметили в ГПС КР.

В Погранслужбе добавили, что ведомство взаимодействует с другими госорганами, а также с аппаратами пограничных представителей Казахстана.

Напомним, что накануне пользователи социальных сетей распространили видео погромов и стрельбы в селе Масанчи Кордайского района. По официальной версии властей РК, в селе Масанчи произошла массовая драка. Следственное управление Департамента полиции Жамбылской области начало досудебное расследование по статье 293 «Хулиганство» УК РК. В ходе беспорядков погибли 8 человек, 18 казахстанцев обратились в медучреждения Кыргызстана.