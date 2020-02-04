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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Суд продлил домашний арест Кундуз Жолдубаевой

Первомайский районный суд сегодня продлил меру пресечения в виде домашнего ареста официальному представителю партии СДПК Кундуз Жолдубаевой. 

По словам ее адвоката Бакытбека Автандил уулу, домашний арест продлен на два месяца, до 9 апреля. Он отметил, что к его подзащитной не следовало применять вообще никаких санкций. До 9 апреля под домашним арестом оставлена и нардеп Ирина Карамушкина. 

Напомним, Кундуз Жолдубаевой инкриминируется семь статей УК КР, в частности захват заложников и попытка насильственного захвата власти. А Карамушкину подозревают в захвате заложников и также попытке насильственного захвата власти. 

Число подозреваемых увеличилось до 19 человек, а количество томов — до 80.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям — «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142614/
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