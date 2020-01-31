События в Кой-Таше. Показания против Кундуз Жолдубаевой дал Амантур Жамгырчиев

Одна из фигуранток уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа, официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева не нашла никаких доказательств ее вины. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, ей удалось ознакомиться всего с 30 томами дела из 80. Ходатайство о продлении срока изучения материалов подано в Первомайский районный суд, но пока оно не рассматривалось. «Против меня и других подозреваемых дали показания Кыяс Смалиев, Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев. Все они отпущены под домашний арест, поскольку заключили сделку со следствием. Но их свидетельские показания — это ложь и оговор. Их нельзя расценивать как доказательство», — отметила Кундуз Жолдубаева.

Ей, напомним, инкриминируется семь статей УК КР, в частности захват заложников и попытка насильственного захвата власти.

Число подозреваемых увеличилось до 19 человек, а количество томов — до 80.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям — «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.