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Общество

Работы Сальвадора Дали стоимостью около 400 тысяч евро похитили в Стокгольме

Более 10 бронзовых скульптур Сальвадора Дали похитили в ночь на четверг из галереи в центре Стокгольма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Dagens Nyheter.

По словам владельца галереи Couleur Педера Энстрема, неизвестные проникли в здание, где проходила выставка, и похитили 10 или 12 работ знаменитого художника. Скульптуры оцениваются в 200-500 тысяч крон (20-50 тысяч евро).

«Общая стоимость похищенного составляет порядка 3-4 миллионов крон (около 300-400 тысяч евро)», — привело международное агентство слова Энстрема.

Отмечается, что пропажа была обнаружена около 4.00. Полиция начала расследование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142118/
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