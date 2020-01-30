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Общество

Затонированное авто прокурора Баткена. Милиционеры тонировку не нашли

Накануне служебный автомобиль прокурора Баткенской области Абдибакыта Халмурзаева проверили на наличие запрещенной законом тонировки. Об этом 24.kg сообщил заместитель начальника отдела по обеспечению безопасности дорожного движения УВД Баткенской области Сабыр Абсаматов.

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По его словам, сотрудники ООБДД нашли авто, составили акт, однако тонировки на передних боковых стеклах не обнаружили. 

Напомним, видео служебного авто прокурора Баткенской области с затонированными стеклами появилось в соцсетях 28 января. 

Автор утверждал, что на видео затонированная машина Абдибакыта Халмурзаева. К тому же в ролике автомобиль был припаркован в неположенном месте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142109/
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