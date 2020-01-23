Освобождение Батукаева. Врач подтвердила, что костный мозг был заражен лейкозом

Первомайский районный суд Бишкека продолжает рассматривать уголовное дело по освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил 24.kg, что в ходе заседания суда была допрошена врач онкогематолог Елена Гавриленко. Она участвовала в расследовании депутатской комиссии по освобождению Азиза Батукаева в 2013 году.

«Врач заявила в суде, что в присутствии членов комиссии в Национальном центре гематологии и онкологии проводила исследование образцов костного мозга Батукаева. На специальном контейнере была надпись с фамилией кримавторитета. Она выявила, что костный мозг действительно заражен острым лейкозом. Однако на 100 процентов врач не может утверждать, что анализы принадлежали именно Батукаеву, поскольку она их не получала», — сказал Замир Жоошев.

Свидетель, по словам адвоката, также пояснила: для подтверждения принадлежности костного мозга Батукаеву следователи должны были взять образцы анализов непосредственно у него.

«Так как анализы не были взяты у самого Батукаева, утверждать, что они не принадлежат ему, невозможно», — добавил адвокат.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.