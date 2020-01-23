Освобождение Батукаева. Врач подтвердила, что костный мозг был заражен лейкозом

Первомайский районный суд Бишкека продолжает рассматривать уголовное дело по освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.
Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев сообщил 24.kg, что в ходе заседания суда была допрошена врач онкогематолог Елена Гавриленко. Она участвовала в расследовании депутатской комиссии по освобождению Азиза Батукаева в 2013 году.
«Врач заявила в суде, что в присутствии членов комиссии в Национальном центре гематологии и онкологии проводила исследование образцов костного мозга Батукаева. На специальном контейнере была надпись с фамилией кримавторитета. Она выявила, что костный мозг действительно заражен острым лейкозом. Однако на 100 процентов врач не может утверждать, что анализы принадлежали именно Батукаеву, поскольку она их не получала», — сказал Замир Жоошев.
Свидетель, по словам адвоката, также пояснила: для подтверждения принадлежности костного мозга Батукаеву следователи должны были взять образцы анализов непосредственно у него.
«Так как анализы не были взяты у самого Батукаева, утверждать, что они не принадлежат ему, невозможно», — добавил адвокат.
Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.
Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.