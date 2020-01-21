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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Мэрия Бишкека отложила принятие Правил землепользования и застройки

Мэрия Бишкека отложила утверждение Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев.

По его словам, документ проходил процедуру общественного обсуждения и согласования с министерствами и ведомствами.

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«От горожан был ряд замечаний, мы их учли, после внесли проект в Госстрой, чтобы он, как уполномоченный госорган, дал заключение. Ведомство написало, что сейчас работают над положением о разработке и утверждении ПЗЗ населенных пунктов, поэтому принятие подобного документа преждевременно», — отметил он.

По словам Уланбека Азыгалиева, муниципалитет вернется к вопросу после того, как Госстрой утвердит положение. 

«На основании требований положения разработаем ПЗЗ и внесем в установленном порядке», — отметил он.

Правила землепользования и застройки устанавливают градостроительные регламенты и определяют основные направления социально-экономического и градостроительного развития города, охраны культурного наследия и окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, устанавливают территориальные зоны и регламенты их использования.

Бишкекглавархитектура разработала документ и мэрия внесла на утверждение депутатов Бишкекского городского кенеша. Но впоследствии отозвала его.

Инициативная группа горожан предполагает, что документ — очередная попытка изъять частную собственность. Юристы правовой клиники «Адилет», в частности, обнаружили в ПЗЗ противоречия нормам Земельного кодекса и Конституции. Опасения вызывает пункт, в котором говорится, что мэрия принимает решение об изъятии (выкупе) земельных участков для государственных и общественных нужд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141097/
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