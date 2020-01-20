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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. Клара Сооронкулова не будет обращаться в Генпрокуратуру

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова не будет обращаться в Генпрокуратуру по поводу заключения госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше. Об этом 24.kg сообщила она.

По ее словам,  она не станет направлять обращение в Жогорку Кенеш и требовать, чтобы депутаты провели внутреннее расследование. «С подачей жалобы в надзорный орган есть затруднение, поскольку у госкомиссии нет статуса госоргана. Но это прецедент», — отметила Клара Сооронкулова.

Она отметила, что в СМИ перед заседанием Жогорку Кенеша опубликовали уже переделанный вариант, а не тот, который подписывали члены госкомиссии.

Еще один член госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа генерал Артур Медетбеков заявил, что между заключением, которое озвучили в парламенте, и документом, который подписали представители комиссии, имеются расхождения.

Другие члены комиссии, включая ее главу вице-премьер-министра Жениша Разакова, не подтвердили это.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140926/
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