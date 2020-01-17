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Общество

Дело судьи Джаркеевой. Адвокат настаивает на госпитализации обвиняемой в РЦПЗ

Экс-судья Свердловского районного суда Эльвира Джаркеева нуждается в госпитализации в Республиканском центре психического здоровья. Об этом 24.kg сообщил адвокат Рустам Абдурауфов.

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По его словам, бывшая судья до заключения в СИЗО ГКНБ находилась в РЦПЗ.

«Медики вынесли заключение, что Эльвиру Джаркееву можно допрашивать, но содержание под стражей может негативно сказаться на ее психологическом состоянии. Защита неоднократно ходатайствовала об изменении меры пресечения, однако суд отказывает в его удовлетворении», — сказал Рустам Абдурауфов.

Экс-судью Свердловского райсуда Эльвиру Джаркееву обвинили в том, что она вступила в сговор с преступной группой. Чтобы получить в свое пользование имущество одного из ОсОО, вынесла ряд незаконных решений. В 2016 году судья, нарушив нормы УПК КР, заочно рассмотрела иск о признании недействительной сделки о передаче 100 процентов ОсОО и отмене решения о перерегистрации в Министерстве юстиции, несмотря на то, что заявление должен был рассматривать межрайонный суд. В итоге заключен фиктивный договор о займе 20,5 миллиона сомов сроком на пять дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140751/
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