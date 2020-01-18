Крещение-2020. Где окунуться в прорубь

Завтра православные всего мира отметят один из главных праздников — Крещение Господне. По традиции в этот день не только проходят праздничные службы в храмах и церквях, но и окунаются в купель.

«В ночь с 18 на 19 января, в 22.40, начнется божественная литургия Василия Великого в Свято-Воскресенском кафедральном соборе. Затем состоятся крестный ход до Иордани и чин великого освящения воды в Иордане на территории собора», — сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Кроме того, в ночь с 18 на 19 января, в 23.00, в Соборе святого равноапостольного великого князя Владимира состоится божественная литургия. Крестный ход и чин великого освящения воды планируют на территории храма.

В этом году на территории Владимирского собора установят купель.

Предусмотрены палатки для переодеваний. После омовения всем желающим предложат горячий чай.

Чин великого освящения воды с крестным ходом до ближайших водоемов совершат и в Чуйской области. Купания традиционно пройдут:

1 Село Ленинское, улица Алма-Атинская Село Ленинское, улица Алма-Атинская

Крестный ход начнется в 12.00 от Храма Рождества Пресвятой Богородицы до ближайшего пруда. Организуются купания.

2 Село Новопокровка, улица Ленина, 137 Село Новопокровка, улица Ленина, 137

Освящение воды состоится в 11.30 на территории частного пруда «Карплейк». Вход свободный. Там же пройдут народные купания.

3 Село Воронцовка, улица Школьная, 37 Село Воронцовка, улица Школьная, 37

Крестный ход — 19 января в 10.00 от Храма Покрова Пресвятой Богородицы до речки. Организуется праздник — концерт, купания.

4 Село Сосновка, река Кара-Балта Село Сосновка, река Кара-Балта

В Храме во имя святого великомученика Димитрия Солунского в селе Сосновка пройдет архиерейское богослужение. После совершения божественной литургии (начало в 8.00) состоится крестный ход (приблизительно в 10.00) от храма до речки для освящения воды.

5 Горнолыжная база «Тоо-Ашуу»

В 12.00 на горнолыжной базе «Тоо-Ашуу» на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря состоятся праздничное богослужение, освящение воды и пройдут народные купания.