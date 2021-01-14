Крещение-2021. Рекомендовано воздержаться от купаний

Верующих просят воздержаться от крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Отмечается, что такое благословение дал епископ епархии Даниил. Сделано это для того, чтобы избежать последствий перенесенной коронавирусной инфекции и ухудшения состояния здоровья, а также обвинений Русской православной церкви в способствовании увеличению числа заболевших в период пандемии COVID-19.

Напомним, что православные отмечают праздник Крещение Господне 19 января. По традиции в этот день принято окунаться в воду в ближайших речках и водоемах.