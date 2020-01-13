Стипендия €10 тысяч в год. Как подать на бесплатное обучение в Бельгии

Кыргызстанцы могут подать на бесплатное обучение в Бельгии. Левенский Католический университет (KU Leuven) сообщил о начале набора на международную магистерскую программу.

Сообщается, что стипендиальная программа разработана для иностранных студентов, желающих обучаться на одной из магистерских программ факультета науки бесплатно. К тому же учащимся будут выплачивать стипендии в рамере €10 тысяч за один год.

Как отмечается, иностранцы могут подать заявку на магистерские отделения химии, географии, математики, астрономии и астрофизики, биологии, биофизики, биохимии и биотехнологии и другие.

«Стипендия покроет плату за обучение в течение года, страховку и медицинскую страховку. Сумма, выделяемая на расходы на проживание, может варьироваться.

Большинство магистерских программ научного факультета являются двухлетними. Стипендия для второго магистерского года будет продолжена только при условии, что студент показал отличные результаты в течение первого магистерского года», — говорится на сайте.

Крайний срок подачи заявок 15 февраля 2020 года.