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Общество

В Кыргызстане отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ

В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости острыми вирусными респираторными заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, за первую неделю 2020 года с 30 декабря 2019-го по 5 января 2020 года уровень заболеваемости снизился на 27,4 процента. Зарегистрировано 5 тысяч 236 случаев. Большинство заболевших — дети до 14 лет (67 процентов).

В Минздраве добавили, что Китай сообщил в ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестной этиологии в городе Ухань, провинция Хубей.

«Из 44 зарегистрированных случаев 11 тяжело болеют, остальные 33 пациента находятся в стабильном состоянии. Клиническими признаками и симптомами являются: лихорадка, у нескольких пациентов затрудненное дыхание, на рентгенограммах грудной клетки показаны инвазивные поражения обоих легких. По предварительным данным, нет информации о передаче вируса от человека к человеку. С целью уточнения этиологии лабораторные исследования продолжаются. Однако в случае появления схожих симптомов во время или после поездки в Китай, необходимо обратиться к врачу и рассказать о своем посещении КНР», — отмечают в ведомстве.
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