Хадж-2020. Саудовская Аравия определила квоту для кыргызстанских паломников

Определена квота для паломников из Кыргызстана на 2020 год. По данным Духовного управления мусульман Кыргызстана, она составила 6 тысяч 110 мест.

Как сообщили 24.kg в ДУМК, квоту утвердили в Министерстве паломничества Королевства Саудовская Аравия.

Напомним, электронная регистрация на хадж-2020 началась с 16 декабря 2019 года. Желающие отправиться к святым местам Мекки и Медины должны сначала заплатить в «РСК Банк» первоначальный взнос в размере $500 и плату за регистрацию 700 сомов.

Муфтий Максатбек Токтомушев находится сейчас в Саудовской Аравии по приглашению принимающей стороны.