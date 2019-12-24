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Общество

В Бишкеке простились с режиссером Болотом Шамшиевым

Гражданская панихида по народному артисту КР, кинорежиссеру и сценаристу Болоту Шамшиеву состоялась сегодня в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

С речью выступили спикер парламента Дастан Джумабеков, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, представители иностранных дипмиссий в КР, политики, деятели искусства и культуры, а также родственники режиссера.

Временный поверенный представитель Казахстана в КР Асхат Сыздыков зачитал слова соболезнования президента РК Касым-Жомарта Токаева: «Выражаю глубокие соболезнования по поводу кончины выдающегося кыргызского режиссера Болота Шамшиева. Болот Толонович оставил неизгладимый след в мировом киноискусстве. Он внес огромный вклад в укрепление дружбы между нашими народами. Его экранизации произведений классиков казахской литературы и кинематографии стали общим культурным достоянием народов Казахстана и Кыргызстана. Имя Болота Шамшиева мы всегда сохраним в нашей благодарной памяти», — говорится в письме.

На панихиде также выступила кыргызская и советская актриса театра и кино Жамал Сейдакматова. «Сегодня мы проводим в последний путь великого человека, можно сказать, гения. Его киноленты показывали в 48 странах мира. В кыргызском кино еще не снималось таких великих фильмов, как у Болота Шамшиева. Авторов создателей «кыргызского чуда» два, и один из них — Болот Толонович. Такие рождаются редко. Пусть земля ему будет пухом», — сказала актриса.

Болот Шамшиев скончался 21 декабря от тяжелой болезни. Похоронят народного артиста на Ала-Арчинском кладбище в Бишкеке.
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