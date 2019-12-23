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Общество

Стало известно, где и когда состоится прощание с Болотом Шамшиевым

Церемония прощания с народным артистом СССР, кинорежиссером Болотом Шамшиевым состоится в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета завтра, 24 декабря. Об этом 24.kg сообщили в его семье.

Один из авторов «кыргызского чуда» скончался 21 декабря в Клинической больнице управделами президента на 79-м году жизни.

Именно с творчеством трех кинорежиссеров — Толомуша Океева, Болота Шамшиева и Альгимантаса Видугириса связывают феномен «кыргызского чуда», период расцвета киностудии «Киргизфильм».
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