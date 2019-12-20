08:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в селе Кой-Таш. Адвокаты намерены оспаривать баллистическую экспертизу

По событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа назначено триста экспертиз. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, некоторые уже готовы, к примеру, баллистическая. Сейчас юристы и их подзащитные изучают данные. Бакытбек Автандил уулу заявил, что исследования баллистов вызывают сомнения в достоверности, а также вопросы.

«Я не могу огласить данные экспертиз, поскольку давал подписку о неразглашении материалов расследования. Но я могу сказать, что мы будем оспаривать некотрые из них, в частности баллистическую», — отметил юрист.

Ранее адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что результаты экспертизы сфабриковали.

Отметим, баллистическая экспертиза установила: замкомандира спецназа ГКНБ «Альфа» Усенбека Ниязбекова застрелили из снайперской винтовки Драгунова (СВД), которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву. Его убили в ходе спецоперации по задержанию бывшего главы государства в селе Кой-Таш.
Ссылка:
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Еще один член госкомиссии по Кой-Ташу нашел расхождения в заключении
Жениш Разаков: Заявление Клары Сооронкуловой о подлоге заключения беспочвенно
Подлога не было. Тынчтык Шайназаров оспаривает заявление Клары Сооронкуловой
Подлога не было. Талант Мамытов опровергает заявление Клары Сооронкуловой
Это скандал. Клара Сооронкулова заявляет о подлоге заключения госкомиссии
События в Кой-Таше. Решение ЖК: в произошедшем виноват Алмазбек Атамбаев
События в Кой-Таше. Военный прокурор о том, что было в розовом пакете
События в Кой-Таше. Ирину Карамушкину просит не лгать глава ГКНБ
События в Кой-Таше. Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в убийстве
События в Кой-Таше. Депутат об однобокости решения госкомиссии
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается похолодание
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
Траты жены Матраимова. IT-специалисты о&nbsp;беспрецедентной DDoS-атаке на&nbsp;СМИ Траты жены Матраимова. IT-специалисты о беспрецедентной DDoS-атаке на СМИ
Сапара Исакова принудили выйти на&nbsp;суд, потом удалили. За&nbsp;нарушение порядка Сапара Исакова принудили выйти на суд, потом удалили. За нарушение порядка
Бизнес
Внесетевые разговоры еще выгоднее с&nbsp;&laquo;Пакетами минут и&nbsp;SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom Внесетевые разговоры еще выгоднее с «Пакетами минут и SMS» от MegaCom
O!Store дарит 7&nbsp;дней скидок на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;защитные стекла O!Store дарит 7 дней скидок на смартфоны и минус 20 процентов на защитные стекла
Купи смартфон Huawei в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получи фитнес-браслет в&nbsp;подарок! Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
20 декабря, пятница
08:22
События в селе Кой-Таш. Адвокаты намерены оспаривать баллистическую экспертизу События в селе Кой-Таш. Адвокаты намерены оспаривать ба...
08:20
Супруга экс-депутата Ширин Айтматовой задержали в аэропорту Алматы
07:35
Опять в дорогу. Президент вылетел в Санкт-Петербург для участия в заседании ЕЭС
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 декабря, четверг
23:55
В рейтинге мощнейших Android-смартфонов в мире третий месяц бессменный лидер
23:34
Заслужили. Спортсмены Кыргызстана получили награды от мэрии Бишкека
23:05
Прекрасная белорусская «уралочка»: ради нее фанаты рвутся на волейбол
22:41
Житель столицы угостил обедом сотрудников Бишкекзеленхоза
22:16
Австралиец запек мясо в салоне стоящей на солнцепеке машины