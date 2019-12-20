События в селе Кой-Таш. Адвокаты намерены оспаривать баллистическую экспертизу

По событиям в селе Кой-Таш 7-8 августа назначено триста экспертиз. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, некоторые уже готовы, к примеру, баллистическая. Сейчас юристы и их подзащитные изучают данные. Бакытбек Автандил уулу заявил, что исследования баллистов вызывают сомнения в достоверности, а также вопросы.

«Я не могу огласить данные экспертиз, поскольку давал подписку о неразглашении материалов расследования. Но я могу сказать, что мы будем оспаривать некотрые из них, в частности баллистическую», — отметил юрист.

Ранее адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что результаты экспертизы сфабриковали.

Отметим, баллистическая экспертиза установила: замкомандира спецназа ГКНБ «Альфа» Усенбека Ниязбекова застрелили из снайперской винтовки Драгунова (СВД), которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву. Его убили в ходе спецоперации по задержанию бывшего главы государства в селе Кой-Таш.