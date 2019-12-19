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Общество

На ВИЧ и туберкулез проверили бездомных Бишкека

В муниципальном учреждении «Коломто» прошла ежегодная акция помощи горожанам без определенного места жительства «Милосердие». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, Первомайский акимиат совместно с городскими службами и неправительственными организациями помогли 87 бездомным.

«Бишкекская туберкулезная больница провела обследование людей на передвижном рентгенавтомобиле, сотрудники Бишкекского центра профилактики и борьбы со СПИДом — на ВИЧ-статус. Волонтеры Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана привезли теплую одежду и одеяла, начали поиски близких и родственников постояльцев. Помощь оказала и благотворительная организация «Бишкекская и Кыргызстанская епархия», помимо теплой обежды и обуви, ее волонтеры провели сеансы психологической поддержки и угостили бездомных горячим чаем со сладостями. Кроме того, бездомных проконсультировали по трудоустройству», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что результаты обследований направят в Первомайскую райадминистрацию для дальнейшего оказания социальной и медицинской поддержки. Всех поставили на учет в районное управление социального развития.

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«Коломто» работает круглый год с августа 1998 года, оказывает помощь и поддержку бездомным людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Учреждение рассчитано на 70 человек.

В сутки в приют попадает около 30 лиц без определенного места жительства. Здесь они могут переночевать, поесть, пройти медосмотр и первичную санобработку, принять душ и постирать одежду в прачечной.

Если хотите помочь нуждающимся горожанам, можно обратиться в «Коломто» по адресу проспект Жибек Жолу, 413, телефоны директора: 0312304855, 0555046706.
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