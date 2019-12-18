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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Водителя Курсана Асанова оставили под стражей до 22 февраля

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения в отношении водителя экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Дамирбека Пайзылда уулу. Об этом 24.kg сообщили в суде. 

Обвиняемого оставили под стражей до 22 февраля. 

24.kg
Фото 24.kg. Дамирбека Пайзылда уулу оставили под стражей

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержали водителя экс-замминистра Дамирбека Пайзылда уулу. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.
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