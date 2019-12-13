Темир Сариев: Иски против СМИ выходят за рамки демократических норм

Иски против журналистов выходят за рамки демократических норм, заявил бывший премьер-министр КР Темир Сариев, комментируя заявление в суд братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

По его словам, в Кыргызстане есть все предпосылки к развитию СМИ и свободы слова. «То, что происходит, доказывает, что у нас очень сильное гражданское общество. Отдельные СМИ не боятся открыто излагать то, что происходит в Кыргызстане, и дают свою оценку», — сказал Темир Сариев.

Он отметил, что иски, которые подали Матраимовы, выходят за рамки правил. Этим они ничего не добьются. Нужно разъяснять свою позицию, а не подавать иски. Если они считают, что правы, нужно выйти на открытый разговор и дать объяснения.

Райымбек Матраимов уже достаточно публичный человек, и посягать на свободу слова и подавать иски нельзя, это выходит за рамки правил, установленных для политиков. Темир Сариев

Журналистам нужно действовать в рамках процедуры — подавать апелляцию и снимать вопрос ареста счетов. «Активное гражданское общество должно высказать свою позицию. И тем самым оказать общественное давление на органы власти, правосудие, чтобы они придерживались демократических норм», — залючил Темир Сариев.

Напомним, Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.