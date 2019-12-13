12:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Темир Сариев: Иски против СМИ выходят за рамки демократических норм

Иски против журналистов выходят за рамки демократических норм, заявил бывший премьер-министр КР Темир Сариев, комментируя заявление в суд братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

По его словам, в Кыргызстане есть все предпосылки к развитию СМИ и свободы слова. «То, что происходит, доказывает, что у нас очень сильное гражданское общество. Отдельные СМИ не боятся открыто излагать то, что происходит в Кыргызстане, и дают свою оценку», — сказал Темир Сариев.

Он отметил, что иски, которые подали Матраимовы, выходят за рамки правил. Этим они ничего не добьются. Нужно разъяснять свою позицию, а не подавать иски. Если они считают, что правы, нужно выйти на открытый разговор и дать объяснения.

Райымбек Матраимов уже достаточно публичный человек, и посягать на свободу слова и подавать иски нельзя, это выходит за рамки правил, установленных для политиков.

Темир Сариев

Журналистам нужно действовать в рамках процедуры — подавать апелляцию и снимать вопрос ареста счетов. «Активное гражданское общество должно высказать свою позицию. И тем самым оказать общественное давление на органы власти, правосудие, чтобы они придерживались демократических норм», — залючил Темир Сариев.

Напомним, Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.
Ссылка:
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Матраимовы направили ходатайство об отмене ареста счетов СМИ
Медиаэксперты: Методы давления на СМИ приводят к разрушительным последствиям
Иски Матраимовых против СМИ. Это попытка зачистить информационное поле
Иски против СМИ. На институт свободы слова идет массированная атака
Иск Матраимовых против СМИ. Ирина Карамушкина об опасности для свободы слова
Иски Матраимовых против СМИ. Омбудсмен готов выступить медиатором
Камчыбек Ташиев: Свобода слова — основной инструмент в борьбе с коррупцией
Иски Матраимовых против СМИ. Алмамбет Шыкмаматов о тех же граблях
Иск Матраимовых против СМИ. Правозащитники выступили за свободу слова
Иски Матраимовых к СМИ. Власти страны обязаны обеспечить защиту свободы слова
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Бизнес
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo;: ареста имущества банка не&nbsp;было «Банк КЫРГЫЗСТАН»: ареста имущества банка не было
С&nbsp;Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети&nbsp;&mdash; 504 С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
13 декабря, пятница
12:10
Вирусный гепатит. В некоторых школах нет возможности помыть руки перед едой Вирусный гепатит. В некоторых школах нет возможности по...
12:09
Иски Матраимовых против СМИ. Вице-спикер ЖК об отсуствии логики в аресте счетов
12:08
Матраимовы направили ходатайство об отмене ареста счетов СМИ
12:05
Темир Сариев: Иски против СМИ выходят за рамки демократических норм
11:59
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444