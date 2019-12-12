Было ожидаемо. Клара Сооронкулова о критике госкомиссии сторонниками Атамбаева

Член государственной комиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова прокомментировала 24.kg обвинение сторонников СДПК бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По ее словам, вполне ожидаемая от этой партии реакция. Статус госкомиссии был не определен изначально, состав тоже неоднозначен, поэтому и возникают резонные сомнения в объективности вынесенного заключения.

Алмазбек Атамбаев, безусловно, виноват. Но за провал спецоперации по его задержанию должны нести персональную ответственность руководители силовых структур. Клара Сооронкулова

СДПК сторонников Алмазбека Атамбаева распространила свое заявление, обвинив госкомиссию в прикрытии политических ошибок и преступлений действующего руководства страны.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение. Сегодня во второй половине дня его рассмотрит Жогорку Кенеш.