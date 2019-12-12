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Общество

Искендеру Матраимову отказано в рассмотрении жалобы на «Азаттык»

Комиссия по жалобам на СМИ отказалась рассматривать обращение депутата Искендера Матраимова на радио «Азаттык».

В своей жалобе нардеп просил:

1. Оказать содействие в установлении подлинности аудиозаписи разговора Ыдырыса Исакова с близким к семье Матраимовых.

2. Пояснить, может ли штатный сотрудник независимого СМИ вступать в неформальные беседы.

3. Дать оценку восьми новостным статьям, опубликованным в поддержку свободы слова и позиции радио «Азаттык» с учетом мнений «Центра Медиа Развития», вице-спикера Аиды Касымалиевой, депутатов Жогорку Кенеша Жанара Акаева и Абдывахапа Нурбаева, движения «Умут-2020», представителей ОБСЕ в Бишкеке Арлема Дезира, Human Rights Watch и ОО «Журналисты».

«Заявитель выразил недоверие некоторым членам комиссии, в частности главе «Центра Медиа Развития» Нургуль Абдыкеримовой, а также Марсу Тулегенову, Динаре Ошурахуновой в связи с тем, что они ранее высказали свое мнение об обжалуемых публикациях и поэтому не могут быть беспристрастными в оценке доводов, отраженных в обращении», — говорится в сообщении.

Как отмечается, самоотвод во избежание конфликта интересов также взял журналист и член комиссии Санжар Эралиев, поскольку он является сотрудником радио «Азаттык».

«Изучив обращение Искендера Матраимова, заслушав его представителей, представителей СМИ, действия и публикации которых обжалуются, комиссия пришла к выводу, что не представляется возможным четко установить, какие именно сведения порочат честь и достоинство заявителя, и, следовательно, отсутствует предмет рассмотрения», — говорится в сообщении.

К тому же, как отмечают в комиссии, в их компетенцию не входит проверка подлинности аудиозаписей чьих-либо разговоров.

«Более того, комиссия не правомочна давать оценку действиям, имеющим частный (конфиденциальный) характер. Рассмотрение жалобы не представляется возможным и ввиду предубежденности самого заявителя о небеспристрастности и необъективности комиссии, заблаговременно выраженной в его обращении», — сообщают в организации.

На основании этого комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ решила отказать в принятии к рассмотрению обращения Искендера Матраимова.
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