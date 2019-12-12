10:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

История с подложными номерами. Глава ГРС требует расследования по утечке данных

По факту распространения в СМИ персональных данных возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Читайте по теме
История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото

Уточняется, что в следственную службу МВД обратился председатель ГРС Алмаз Мамбетов. Он просит привлечь к ответственности сотрудников центра мониторинга ГУОБДД за незаконные действия с использованием подложных госномеров.

«В этот же день факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР, по нему начато досудебное производство. В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному распространению персональных данных, и выдачи подложных государственных номерных знаков», — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе отметили, что по опубликованной в СМИ информации о причастности работника органов прокуратуры к автомашине с подложными номерами отделом собственной безопасности и служебных расследований Генпрокуратуры проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Напомним, в соцсетях распространили фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. По инициативе председателя ведомства создана комиссия в составе ГРС, Госкомитета информационных технологий и связи и МВД, которая должна установить личность водителя, управлявшего автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете. 10 декабря милиция установила водителя, который ездил с подложными номерами. Однако он не похож на того, кто был запечатлен на фото с камеры «Безопасного города».

Ссылка:
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Депутат предлагает в десять раз поднять штраф за вождение в пьяном виде
История скандального фото. Милиция установила, кто был за рулем авто
История скандального фото. Генпрокуратура проверяет, кто был за рулем
Депутат: На машинах с подложными номерами ездят в основном чиновники
История скандального фото. Поддельный или подложный номер — интересуется депутат
История скандального фото. Юрист: Слив «санкционирован» кем-то влиятельным
История скандального фото. Депутат призвал привлечь к ответственности главу ГРС
История скандального фото. У главы ГРС есть алиби
История скандального фото. Кто допустил утечку личных данных?
Популярные новости
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Болот Джунусов о&nbsp;скандале с&nbsp;феминале: Сила нации не&nbsp;в&nbsp;плетках перед женщиной Болот Джунусов о скандале с феминале: Сила нации не в плетках перед женщиной
Бизнес
Топ-10. В&nbsp;каких странах провести зимние каникулы Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по&nbsp;пилотному запуску продуктов МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов
12 декабря, четверг
10:01
Суициды, побеги, дедовщина. Кто наказан за ЧП в армии? Суициды, побеги, дедовщина. Кто наказан за ЧП в армии?
09:55
История с подложными номерами. Глава ГРС требует расследования по утечке данных
09:52
Сексуальные домогательства к практикантке. Следователь после скандала уволился
09:38
Визит президента в ОАЭ. Сооронбай Жээнбеков возложил венок к мемориалу памяти
09:29
Стройкомпания в столичном жилмассиве «Кара-Жигач» разрушила дорогу