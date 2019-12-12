История с подложными номерами. Глава ГРС требует расследования по утечке данных

По факту распространения в СМИ персональных данных возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что в следственную службу МВД обратился председатель ГРС Алмаз Мамбетов. Он просит привлечь к ответственности сотрудников центра мониторинга ГУОБДД за незаконные действия с использованием подложных госномеров.

«В этот же день факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР, по нему начато досудебное производство. В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному распространению персональных данных, и выдачи подложных государственных номерных знаков», — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе отметили, что по опубликованной в СМИ информации о причастности работника органов прокуратуры к автомашине с подложными номерами отделом собственной безопасности и служебных расследований Генпрокуратуры проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Напомним, в соцсетях распространили фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. По инициативе председателя ведомства создана комиссия в составе ГРС, Госкомитета информационных технологий и связи и МВД, которая должна установить личность водителя, управлявшего автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете. 10 декабря милиция установила водителя, который ездил с подложными номерами. Однако он не похож на того, кто был запечатлен на фото с камеры «Безопасного города».