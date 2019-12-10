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Общество

История скандального фото. Милиция установила, кто был за рулем авто

Задержана автомашина «Мерседес-Бенц» с госномером 578 ACD и водворена на штрафную стоянку. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По данным ведомства, на основании опубликованной в соцсетях фотографии, зафиксированной камерами фото- и видеофиксации проекта «Безопасный город» 5 декабря, для установления личности водителя и автомашин с госномером 01KG 578 ACD был ориентирован личный состав подразделений ОВД республики на выявление и задержание всех автомашин с вышеуказанным номерным знаком.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий водитель автомашины «Мерседес-Бенц» с подложным госномером был установлен, автомашина водворена на штрафную стоянку. Изъят номерной знак, в отношении 22-летнего водителя Н.Т., жителя Бишкека, составлен протокол о нарушении по статье 121 части 4 Кодекса о нарушениях. 

«Данный водитель никакого отношения не имеет к ГРС и прокуратуре, и никогда не работал в этих службах», — сообщили в ГУОБДД.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, собранные материалы переданы в следственную службу ГУВД Бишкека для дальнейшего разбирательства.
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