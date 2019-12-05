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Общество

История скандального фото. Юрист: Слив «санкционирован» кем-то влиятельным

Юрист и глава партнерской группы «Прецедент» Нурбек Токтакунов прокомментировал скандальное фото, на котором изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. Он ездит по Бишкеку на авто с подложными номерами 01 578 ASD.

Токтакунов опубликовал свое мнение на странице в Facebook. По его словам, распространение в соцсетях фото — это не только вопрос подложных номеров и не только вопрос частных отношений между двумя руководящими работниками одного госоргана.

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«Возникают другие, на мой взгляд, более важные вопросы. Во-первых, кто-то из государственных органов, которые имеют доступ к данным видеофиксации, сливает фото в интернет. Это вопрос конфиденциальности персональной информации, находящейся в распоряжении госорганов. То есть никакой конфиденциальности нет, распространять персональные данные государство не боится», — пишет юрист.

Он отметил, что «вряд ли какой-нибудь отдельный сотрудник, имеющий доступ к системе, решился бы на слив фото, компрометирующего председателя ГРС».

Скорее всего, это «санкционировано» кем-то достаточно влиятельным, кто может обеспечить неприкосновенность сотрудника системы. Это говорит о конфликтах внутри правящей группы.

Нурбек Токтакунов

«Возможно, друг друга они ненавидят и боятся даже больше, чем разоблачающих их журналистов», — написал Нурбек Токтакунов.

«Хотя может быть все дело не в конфликтах, а в бардаке внутри правящей группы. Просто система разболтана и расшатана, и все работает не то, чтоб не по закону, но даже не так, как задумано правящей группой. Орудие компромата, как каучуковый мяч, запущенный в комнате, летит по непредсказуемой траектории и сносит все на своем пути и может дать по лбу и тому, кто его запустил», — резюмировал Нурбек Токтакунов.

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Алмаз Мамбетов инициирует создание межведомственной комиссии в составе ГРС, Государственного комитета информационных технологий и связи и Министерства внутренних дел, которая должна установить личность водителя, управлявшего указанным выше автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.

В соцсетях распространяют фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. ГУОБДД ищет эту машину с подложным госномером.
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