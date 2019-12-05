История скандального фото. Юрист: Слив «санкционирован» кем-то влиятельным

Юрист и глава партнерской группы «Прецедент» Нурбек Токтакунов прокомментировал скандальное фото, на котором изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. Он ездит по Бишкеку на авто с подложными номерами 01 578 ASD.

Токтакунов опубликовал свое мнение на странице в Facebook. По его словам, распространение в соцсетях фото — это не только вопрос подложных номеров и не только вопрос частных отношений между двумя руководящими работниками одного госоргана.

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«Возникают другие, на мой взгляд, более важные вопросы. Во-первых, кто-то из государственных органов, которые имеют доступ к данным видеофиксации, сливает фото в интернет. Это вопрос конфиденциальности персональной информации, находящейся в распоряжении госорганов. То есть никакой конфиденциальности нет, распространять персональные данные государство не боится», — пишет юрист.