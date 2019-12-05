В Оше отец пытался развратить 12-летнюю дочь. Его осудили на семь лет

Ошский городской суд признал виновным 34-летнего З.Р. в развратных действиях. Об этом говорится в приговоре суда.

В документе указывается, что мужчина привел 12-летнюю девочку в гостиницу, снял с нее одежду для того, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности. Однако не завершив до конца начатое, уснул.

«Утром мужчина продолжил свои развратные действия. Ошский городской суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, его адвокаты подали апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Юристы указали, что их подзащитного оговорила бывшая жена. С ней обвиняемый расстался. По словам защиты, в тот день супруги вновь поругались и женщина сказала забрать детей. Мужчина якобы выполнил требования, но никого не развращал», — сообщается в приговоре.

Вторая инстанция оставила в силе приговор городского суда.