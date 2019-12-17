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Общество

Публикация Factcheck.kg вызвала ажиотаж. Сайт перестал работать

Сайт factcheck.kg, возможно, был взломан хакерами. Об этом 24.kg сообщил администратор ресурса Болот Темиров.

сайта factcheck.kg
Фото сайта factcheck.kg. Ресурс выдает 520 ошибку

«Проблемы с доступом возникли после публикации материала. Даже к админке нет доступа. Сейчас выясняем, почему это произошло»,  сказал Болот Темиров.

Отметим, что factcheck.kg проверяет факты по резонансным темам и персонам. Все данные ресурс берет из открытых источников.

Проблемы с входом на сайт начались после того, как сайт опубликовал статью о том, сколько супруга Райымбека Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова тратит на себя. Эти расходы не соответствуют официальным доходам, которые указал в своих декларациях ее супруг.
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