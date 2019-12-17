Публикация Factcheck.kg вызвала ажиотаж. Сайт перестал работать

Сайт factcheck.kg, возможно, был взломан хакерами. Об этом 24.kg сообщил администратор ресурса Болот Темиров.

Фото сайта factcheck.kg. Ресурс выдает 520 ошибку

«Проблемы с доступом возникли после публикации материала. Даже к админке нет доступа. Сейчас выясняем, почему это произошло», — сказал Болот Темиров.

Отметим, что factcheck.kg проверяет факты по резонансным темам и персонам. Все данные ресурс берет из открытых источников.

Проблемы с входом на сайт начались после того, как сайт опубликовал статью о том, сколько супруга Райымбека Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова тратит на себя. Эти расходы не соответствуют официальным доходам, которые указал в своих декларациях ее супруг.