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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

ГКНБ: Досудебное производство по журналистскому расследованию продолжается

Межведомственная следственная группа проводит досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой Кыргызстана по статьям 39 и 130 (покушение на убийство) УК КР. Об этом сообщили в Госкомитете национальной безопасности.

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По делу в качестве свидетелей допросили депутатов Жогорку Кенеша Алтынбека Сулайманова, Дуйшена Торокулова, экс-депутата Ширин Айтматову, экс-заместителя председателя Гостаможенной службы Райымбека Матраимова.

«После следственных действий с участием экс-консула КР в городе Стамбуле (Турция) Эркина Сопокова, его водворили в СИЗО ГКНБ КР. В качестве свидетелей на допрос пригласили журналистов «Азаттыка» Мухамедали (Али) Токтакунова и Ыдырыса Исакова. Для обеспечения всестороннего и объективного расследования проводятся все необходимые следственные действия. О ходе расследования будем постоянно информировать общественность», — сообщили в ГКНБ.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указали, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию. Там его и застрелили.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.

Журналисты позавчера опубликовали вторую часть своего расследования.
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