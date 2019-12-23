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Экономика

Траты жены Матраимова. Как можно вложить 24 миллиона сомов и помочь Кыргызстану

На прошлой неделе ресурс Factcheck.kg опубликовал расследование о том, сколько супруга Райымбека Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова тратит на себя. В материале журналистов фигурировала сумма 24 миллиона сомов.

Корреспондент 24.kg обратился за консультацией в финансовую компанию «Сенти». Эксперты рассказали, что можно сделать на финансовом рынке Кыргызстана с такой суммой денег.

Специалисты представили семь вариантов выгодного вложения средств.

1
Акции аэропорта

Можно купить 0,3 процента доли в ОАО «Международный аэропорт «Манас». Это около 86 тысяч 308 акций. Дивиденды за 2018 год составили 29,44 сома на одну ценную бумагу.

На акции, купленные за 24 миллиона сомов, можно было получить дивиденды в размере свыше 2,5 миллиона.

2
Молочные инвестиции

Можно купить 2 процента доли в ОАО «Бишкексут», что составляет около 57 тысяч 538 акций молокоперерабатывающей компании.

Дивиденды «Бишкексут» за прошлый год составили 96,77 сома на акцию.

С акций завода можно было получить дивиденды в размере свыше 5,5 миллиона сомов по итогам 2018-го.

3
Вкладываемся в строительство

За 24 миллиона сомов можно было, например, поддержать строительную отрасль и купить 1 процент доли в ОАО «Кантский цементный завод», что составит около 105 тысяч 70 акций завода.

Дивиденды предприятия за прошлый год составили 33,32 сома на акцию.

За 105 тысяч 70 акций можно было получить дивиденды в размере чуть более 3,5 миллиона сомов.

4
Входим на финансовый рынок

Можно было вложить 24 миллиона сомов в облигации ОАО МФК «Салым Финанс» с доходностью в 15 процентов годовых сроком на три года. Годовые дивиденды по облигациям составили бы 3,6 миллиона сомов.

За три года общая сумма полученных дивидендов по облигациям составила бы 10,8 миллиона сомов.

Фактически вложенную сумму можно было бы увеличить почти в полтора раза за три года.

5
Традиционный депозит

Можно использовать и привычный и часто используемый в Кыргызстане способ вложения — депозит. Если вложить 24 миллиона сомов в депозит с ежегодной капитализацией сроком также на три года под 12 процентов годовых, то начисленные проценты составили бы 9,7 миллиона сомов.

За три года общая вложенная сумма превратилась бы в 33,7 миллиона сомов.

6
Недвижимость в Кыргызстане

По сегодняшнему курсу 24 миллиона сомов равны $346 тысячам. В многоквартирных домах премиум-класса квадратный метр жилья стоит $1 тысячу.

На $346 тысяч можно было бы купить 346 квадратных метров элитного жилья в Бишкеке, а это три новые трехкомнатные квартиры.

7
Покупаем золото

В декабре 2018 года можно было вложить 24 миллиона сомов в золото по курсу LBMA (Лондонская биржа драгоценных металлов) в $1 тысячу 220 за тройскую унцию.

На $346 тысяч можно купить 8,821 килограмма золота.

По нынешнему курсу они бы стоили $428 тысяч, а это увеличение вложенных средств на 24 процента за год. В абсолютном выражении прирост составил бы $82 тысячи, или около 5,7 миллиона сомов.
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